Мир 13 февраля 2023, 20:54 Сотрудничество с Западом обернулось бы для Сербии ущербом — МИД России Представитель МИД Захарова: Сербия осознала ценность партнерства с Россией РИА «Новости»

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Сербия понимает ценность партнерства с Россией, а выбор в пользу Запада обернулся бы ущербом для страны. Соответствующий комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой появился на сайте ведомства.

По словам дипломата, эмиссары из Вашингтона, Брюсселя и других европейских столиц оказывают на власти Сербии жесткий прессинг «в ежедневном режиме».

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«В Сербии понимают самостоятельную ценность российско-сербского стратегического партнерства и потому воздерживаются от практических мер в ущерб нашим отношениям». — отметила она.

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По словам Захаровой, противоположный выбор сербских властей неизбежно был бы сопряжен с невосполнимым ущербом для этой страны.

Ранее МИД РФ заявил, что вопрос о возможности заключения мирного договора с Японией на текущий момент закрыт для российской стороны. Причиной этому названа недружественная позиция японских властей, которые стремятся «нанести ущерб интересам» России. Размещение гиперзвуковых ракет США серьезно изменит ситуацию с безопасностью в Японии.