Сотни тысяч украинок поставят на воинский учет. Приказ Минобороны Украины об этом уже вступил в силу, сообщило АрмияInform.

«Вступил в силу приказ Минобороны от 11.10.2021 года № 313, которым утвержден перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем. <…> Речь идет о сотнях тысяч украинских женщин», — сказано в сообщении информационного агентства.

В нем указано, что в перечень входит 35 профессиональных направлений. При этом, по сути, каждое из них представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.

Перечень профессиональных направлений включает в себя сферы от общественного питания, экономики и юриспруденции до полиграфии и издательства.

Уклонение от воинского учета влечет за собой административную ответственность. Работодатель, не проконтролировавший наличие документов об учете у сотрудниц, попадет на штраф. Его ждет санкция в размере от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен.

На прошлой неделе экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что в случае необходимости Украина способна уничтожить всю венгерскую армию с помощью всего лишь одной бригады ВСУ. Он подчеркнул, что Венгрия знает о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе, но продолжает проводить «наглую политику» в ее отношении, что «не оставляет людей равнодушными».