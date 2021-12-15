В случае необходимости Украина способна уничтожить всю венгерскую армию с помощью всего лишь одной бригады ВСУ. Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там в Закарпатье границы», — сказал он.

Жебривский подчеркнул, что Венгрия знает о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе, но продолжает проводить «наглую политику» в ее отношении, что «не оставляет людей равнодушными».

Закарпатье исторически входило в состав Австро-Венгерской империи, после Первой мировой войны стало частью Чехословакии, фигурируя под названием «Подкарпатская Русь». С 1938 года вошло в состав Венгрии, в 1945 году было подписано соглашение о вхождении региона в состав Украинской ССР. В настоящее время это одна из областей Украины.

Напряженность между Украиной и Венгрией возникла на фоне дискуссии относительно украинского закона об образовании, сокращающего возможности обучения на языках национальных меньшинств.

Ранее сообщалось, что россияне сохранили хорошее отношение к жителям Украины. Мнение о том, что народы двух стран остаются братскими, поддержали 52% участников опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Такой позиции придерживаются респонденты старшего поколения.