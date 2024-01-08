Мир 08 января 2024, 18:20 Сотни тракторов с протестующими фермерами перекрыли дороги в Германии РИА «Новости»

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Сотни тракторов с протестующими фермерами перекрыли дороги в Германии. Об этом сообщили «Известия» с места событий.

На дорогах выстроились целые колонны сельхозтехники с плакатами вроде «Без фермеров нет будущего» и «Мы боремся за свое существование». Протесты контролируют правоохранители. Некоторые аграрии приехали с прицепами: ожидается, что акция завершится лишь через неделю.

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Немецкие фермеры по всей стране бастуют против отмены льгот, требуют увеличить зарплаты и снизить налоги. Акции протеста готовятся в Гамбурге, Мюнхене и других городах.

Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для «360» назвал протесты «воплем отчаяния народа» — людей «довели до последней черты». Блогер указал, что акции отличаются массовостью и хорошей организованностью, но при этом отсутствием вектора. Кроме того, в их главе не стоят политические лидеры, что может стать критичным. По словам блогера, экономические потери от многодневных протестов могут быть огромными.