Эксклюзив 08 января 2024, 15:56 Вопль отчаяния. Немецкие власти довели население до последней черты Блогер «Голос Мордора»: в Германии запустили процесс уничтожения страны Max Ludwig/Keystone Press Agency/globallookpress

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Протесты в Германии стали воплем отчаяния людей, которых власти довели до последней черты. Действующее правительство ФРГ запустило процесс уничтожения страны, в том числе «во имя Украины». Об этом в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Критический недостаток

У протестов в Германии есть один существенный недостаток, который, к сожалению, может оказаться критическим — у них нет политических лидеров. Несмотря на вроде бы хорошую организованность и массовость, эти протесты все равно являются лишь воплем отчаяния народа Германии. Людей довели до последней черты и пообещали, что и она будет пересечена. Фермеры будут разоряться, компании банкротиться, а люди будут терять работу. Все это во имя какой-то Украины и пресловутой климатической повестки, которая людям совершенно непонятна, да и быть иначе не может, потому что она на 100% лжива.

Люди объединились, вышли на улицы, заблокировали автобаны и города. Но чего они требуют? Требования только общие, никакой конкретики. Шольца в отставку? Но вместо него придет такой же упырь, может, даже хуже.

Доверия нет ни к одной системной партии, потому что они ничем не отличаются друг от друга, но и никакую другую политическую силу во главе себя люди не видят.

Левые слишком слабы, да и проститутки известные, а «Альтернатива для Германии» слишком унижена и оболгана «правдивой и независимой» немецкой прессой. Да и сама партия может сильно пострадать от участия в протестах. Ее и так хотят запретить, а тут вообще могут обвинить в попытке государственного переворота и не просто запретить, а и пересажать лидеров.

Процесс уничтожения страны запущен

Протест в Германии мощнейший, но у него нет вектора. Да и печенек привезти некому, а это очень важный фактор. В конце концов можно вспомнить протесты «желтых жилетов» во Франции, которые тоже были очень масштабными, но без политического лидерства и печенек просто сдулись. Хотя, в отличие от нынешнего немецкого протеста, там были конкретные политические требования.

Протесты в Германии продлятся несколько дней. Экономические потери будут огромны, а экономика в стране и так очень больна. Власти Германии наверняка понимают, что рано или поздно появятся и политические лидеры, но у них есть время на закручивание гаек, чем, скорее всего, и займутся в ближайшее время. Тем более, что опыта тут Германии не занимать. А учитывая, что «зеленые фашисты» сейчас являются партией власти, церемониться никто не будет. Им давно уже наплевать и на свой народ, и на Германию. Процесс уничтожения страны запущен, и возможные репрессии вполне укладываются в логику нынешней власти.

Так что все будет решать время, которого очень мало.