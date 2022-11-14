Мир 14 ноября 2022, 21:25 Маск анонсировал видоизменение постов в Twitter Маск заявил, что Twitter перестанет показывать тип устройства, с которого сделали пост РИА «Новости»

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Новый владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что пользователи больше не будут видеть обозначение типа устройства, с которого был сделан пост. Об это он сообщил на своей странице.

«Пустая трата экранного пространства и вычислений», — прокомментировал он.

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Ранее, 9 ноября, Маск анонсировал грядущие изменения в соцсети.

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«Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы», — сказал предприниматель.

Эти его слова процитировал RT. Также он сказал, что изучает жалобы на работу платформы.

После покупки соцсети Маск уже ввел платную подписку на верифицированный аккаунт, которую пришлось на время приостановить из-за увеличения количества ботов. Сам факт ввода платной подписки Маск объяснил скорой рецессией.

Также новый владелец соцсети ужесточил правила для владельцев юмористических аккаунтов, чей контент основан на пародиях. Теперь им придется помечать свои публикации и сами блоги как шуточные.