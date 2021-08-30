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    30 августа 2021, 05:24

    Сотни незнакомцев поддержали ребенка-гея масштабной вечеринкой

    Ирэна Вороник

    Жительница канадского города Калгари подарила своему 12-летнему сыну-гею большой праздник, на котором его поддержали сотни незнакомых людей. Историю рассказал телеканал CBC News.

    Сотни незнакомцев поддержали ребенка-гея масштабной вечеринкой

    Женщина поделилась, что когда сыну должно было исполниться 12 лет, он осознал себя геем. Скрывать этот факт он не стал, и от него отвернулись его прежние друзья. Тогда мама решила устроить ему настоящий праздник. Она кинула клич в соцсетях и рассказала о ситуации.

    На просьбу откликнулись очень многие люди. Они пришли, чтобы поддержать ребенка и прекратить его переживания. Мальчик сначала решил, что такая толпа просто собралась в парке на прогулку. Понял, что происходит, только в процессе поздравлений. В итоге состоялась большая вечеринка, которую ребенок назвал лучшим днем в своей жизни.

    Мама мальчика рассказала, что таким образом хотела показать сыну: кроме школы, где его начали оскорблять, есть большой и дружелюбный мир. Мальчик и сам понял, что поддержка — самый большой подарок.

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