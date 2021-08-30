Сотни незнакомцев поддержали ребенка-гея масштабной вечеринкой

Жительница канадского города Калгари подарила своему 12-летнему сыну-гею большой праздник, на котором его поддержали сотни незнакомых людей. Историю рассказал телеканал CBC News.

Женщина поделилась, что когда сыну должно было исполниться 12 лет, он осознал себя геем. Скрывать этот факт он не стал, и от него отвернулись его прежние друзья. Тогда мама решила устроить ему настоящий праздник. Она кинула клич в соцсетях и рассказала о ситуации.

На просьбу откликнулись очень многие люди. Они пришли, чтобы поддержать ребенка и прекратить его переживания. Мальчик сначала решил, что такая толпа просто собралась в парке на прогулку. Понял, что происходит, только в процессе поздравлений. В итоге состоялась большая вечеринка, которую ребенок назвал лучшим днем в своей жизни.

Мама мальчика рассказала, что таким образом хотела показать сыну: кроме школы, где его начали оскорблять, есть большой и дружелюбный мир. Мальчик и сам понял, что поддержка — самый большой подарок.

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