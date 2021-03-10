Состояние Илона Маска за сутки подскочило на рекордные $25 миллиардов

За сутки состояние Илона Маска увеличилось сразу на 25 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg Billionaires Index (BBI). Предприниматель владеет долями в компаниях SpaceX и Tesla.

Рост за такой короткий период оказался рекордным. По данным агентства, теперь состояние Маска оценивается в 174 миллиарда долларов. Сам миллиардер пока не прокомментировал это событие.

Тем не менее он все еще остается на второй строчке рейтинга богатейших людей мира после основателя Amazon Джеффа Безоса, чье состояние всего на шесть миллиардов долларов больше. Капитал Безоса за прошедшие 24 часа вырос на 5,95 миллиарда долларов.

В начале марта основатель компаний Tesla и SpaceX рассказал, что занят созданием собственного города в Техасе, который будет называться Старбэйз. Как отметил Маск, площадь у его города будет значительно больше деревни Бока-Чика, где как раз расположен космодром SpaceX.

Предприниматель заявил, что в Старбэйзе будут очень хорошо относиться к собакам, а его руководитель будет носить титул «дожа». Известно, что в Техас Илон Маск переехал год назад из-за строительства нового завода Tesla.