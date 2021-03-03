Илон Маск намерен создать собственный город в Техасе

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что занят созданием собственного города в Техасе. По словам предпринимателя, город будет называться Старбэйз.

«Создаю город Старбэйз, Техас», — написал предприниматель в своем Twitter-аккаунте. По словам Маска, площадь у его собственного города будет значительно больше деревни Бока-Чика, где расположен космодром SpaceX.

В новом городе, по словам Маска, будут «очень хорошо относиться» к собакам, а его руководитель будет носить титул «дожа».

В прошлом году Илон Маск переехал из Калифорнии в Техас. Как пояснил тогда миллиардер, в Техасе строится новый завод Tesla, также он раскритиковал политику властей Калифорнии относительно предпринимателей.

В Остине (столица штата Техас) находятся подразделения Tesla и его стартапа Boring Company.

Говоря о решении Маска уехать из Калифорнии депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила предпринимателю переехать в Крым. По ее мнению, для изобретателя этот вариант лучше, поскольку на полуострове «большое количество космических объектов».