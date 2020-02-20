Составлен топ-5 подлодок, способных уничтожить человечество

Автор материала напомнил, что в разгар холодной войны американская субмарина типа «Огайо» могла «превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел» и потребовалось бы ей на это меньше получаса. Еще одна грозная субмарина в списке тоже американская. Это перспективная АПЛ типа «Коламбия», старт ее строительства намечен на 2020 год.

Автор статьи не обошел вниманием и «самую тихую российскую подлодку с баллистическими ракетами» — это АПЛ проекта 955А «Борей-А» с ракетами Р-30 «Булава» на борту. В перечне грозных субмарин присутствуют российская АПЛ проекта 667БДРМ «Дельфин», которая оснащена баллистическими ракетами «Синева», и субмарина проекта 885М «Ясень», на борту которой находятся крылатые ракеты ЗМ-14 комплекса «Калибр».

В начале февраля уже составлял подобный список. Только в тот раз перечень состоял из пяти самых грозных видов оружия СССР. В топе оказались автомат Клашникова, танк Т-55 и бомбардировщик Ту-160.