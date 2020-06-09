Составлен прогноз по смертности от COVID-19 к августу в США

По данным агентства, ранее американские ученые предсказывали 140 496 смертей от COVID-19. Тогда у исследователей не было предпосылок, чтобы резко пересмотреть свой прогноз.

Позже результаты расчетов поменялись из-за быстрого роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Техасе. Власти почти всех штатов страны в настоящее время постепенно снимают ограничения, введенные в связи с пандемией. Число прогнозируемых смертей к последнему месяцу лета в США после этого выросло на пять тысяч.

По последним данным, в Соединенных Штатах от последствий заражения новым вирусом уже скончались более 111 тысяч человек. Всего американские медики выявили почти два миллиона случаев COVID-19.

Число выявленных случаев заражения 2019-nCoV в мире перевалило за семь миллионов.