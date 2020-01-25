Соратник Меркель выступил за отмену антироссийских санкций

Сторонник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии Христианско-демократический союз (ХДС) и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что для России нужно отменить санкции.

«Мы хотим, чтобы отношения с Российской Федерацией улучшились. Поэтому санкции необходимо отменить», — отметил Кречмер в интервью немецкой газете Bild, добавив, что эти антироссийские меры «ни к чему не привели», но навредили немецкой экономике.

Премьер отметил, что на международной конференции по ситуации в Ливии в Берлине Россия показала, что с ней возможно конструктивное сотрудничество. Он также указал на то, что Германия в то же время нуждается и в конструктивном сотрудничестве с США, тогда как сам американский президент Дональд Трамп иногда «мечется в геополитике», вводя санкции против «Северного потока — 2», шокировавшие, по словам Кречмера, немцев.

Ранее в российском МИД сообщали, что «Северный поток — 2» будет достроен вопреки санкциям.