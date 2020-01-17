Газопровод «Северный поток — 2» достроят вопреки попыткам США помешать работам. Выгоды этого проекта прекрасно понимают европейцы. Такое заявление сделал МИД РФ.

«Несмотря на продолжающееся давление, „Северный поток — 2“ будет достроен. Трезвомыслящим европейцам выгода от создания дополнительного экспортного маршрута газа очевидна. Хотя есть и страны, готовые работать на заокеанских хозяев в ущерб интересам своих граждан», — сказано в сообщении МИД РФ. Его процитировало РИА «Новости».

В конце прошлого года стало известно, что в оборонный бюджет США на 2020 год входят ограничительные меры против «Северного потока — 2». Вашингтон потребовал от компании Allseas, которая занималась прокладкой трубопровода, прекратить работу над проектом. Allseas без промедления исполнила пожелание Соединенных Штатов.

Такие действия Белого дома в Министерстве иностранных дел России назвали «неприкрытым вмешательством в европейские дела». Ведомство считает, что таким образом США хотят вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ).

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в связи со сложившимися обстоятельствами сроки запуска «Северного потока — 2» увеличатся. Тем не менее трубопровод будет достроен собственными силами до конца первого квартала 2021 года, отметил он.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель на прошедшей в Москве январской встрече с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнула, что проект обязательно нужно завершить. Он легализирован европейским законодательством.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров. Трубы протягивают от побережья России через Балтийское море до Германии. «Северный поток — 2» проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны Германии, России, Финляндии, Дании и Швеции.