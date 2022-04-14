«Сопротивление бесполезно». Командир батальона ДНР призвал ВСУ в Мариуполе сложить оружие
Командир батальона ДНР сообщил о скором взятии Мариуполя
Подразделения украинских военнослужащих в Мариуполе обречены на уничтожение, если не решат добровольно сдаться. Об этом сообщил командир батальона ДНР с позывным «Кабан», написала газета «Известия».
«Сложите оружие и сдайтесь. Сопротивление ваше уже бесполезно. Считанные дни остались до взятия всего Мариуполя. Поэтому руководство вас бросило, без них вас уничтожат. Один квартал остался, — сказал он.
Командир признался, что продвижение войск ДНР затрудняется плотность населения города, которое вооруженные силы Украины не выпускают, используя в качестве живого щита.
Накануне российские войска освободили район порта в Мариуполе и вывели заложников, которых националисты удерживали на захваченных судах.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что шансов вырваться из Мариуполя у бойцов «Азова*» нет.
* «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.