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    14 апреля 2022, 08:18

    «Сопротивление бесполезно». Командир батальона ДНР призвал ВСУ в Мариуполе сложить оружие

    Командир батальона ДНР сообщил о скором взятии Мариуполя

    Максим Зинкин

    Подразделения украинских военнослужащих в Мариуполе обречены на уничтожение, если не решат добровольно сдаться. Об этом сообщил командир батальона ДНР с позывным «Кабан», написала газета «Известия».

    «Сложите оружие и сдайтесь. Сопротивление ваше уже бесполезно. Считанные дни остались до взятия всего Мариуполя. Поэтому руководство вас бросило, без них вас уничтожат. Один квартал остался, — сказал он.

    Командир признался, что продвижение войск ДНР затрудняется плотность населения города, которое вооруженные силы Украины не выпускают, используя в качестве живого щита.

    Накануне российские войска освободили район порта в Мариуполе и вывели заложников, которых националисты удерживали на захваченных судах.

    Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что шансов вырваться из Мариуполя у бойцов «Азова*» нет.

    * «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.