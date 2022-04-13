Российские войска освободили порт Мариуполя от украинских боевиков

Российские военные освободили от боевиков украинского национального батальона «Азов»* морской порт Мариуполя. В ходе проведения специальной операции войска вывели с заложников, которых националисты удерживали на судах. Среди освобожденных людей есть иностранцы. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что остатки подразделений украинских войск и боевиков «Азова»* полностью заблокированы. Шансов вырваться из окружения у них нет.

Также в течении дня высокоточным оружием российские военные уничтожили 36 объектов украинской армии. Среди них две ремонтные базы и два склада с ракетно-артиллерийским вооружением в поселке Врубовка и селе Берестовое. Уничтоженные объекты принадлежали 57-й и 24-й механизированным бригадам украинских войск.

В районах населенных пунктов Попасная и Барвенково уничтожены пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады. В поселке Черкасское ударом ликвидирован командный пункт 15-го отдельного полка Нацгвардии Украины.

В городе Гуляй-Поле высокоточным ударом уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ.

Военная авиация поразила 10 военных объектов Украины. Среди них пункт управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также шесть мест сбора боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили: 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотников, 2173 танка и бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 937 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2082 единицы специальной военной автомобильной техники.