Мир 28 мая 2023, 15:36 Соперника Эрдогана поймали на нарушении предвыборного законодательства Haber 7: кандидат в президенты Турции Кылычдароглу агитировал избирателей в день тишины РИА «Новости»

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Жители ряда турецких провинций в предвыборный день получили СМС-сообщения от избирательного штаба единого кандидата от объединенной оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Подобная агитация в день тишины полностью запрещена. Об этом сообщило издание Haber 7.

В сообщениях говорилось, что в случае победы Кылычдароглу на выборах районы получат статус провинций, а значит, большую автономию.

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На эти заявления уже отреагировали в Центре управления коммуникаций президента, где напомнили, что решение о статусе областей принимает парламент.

По данным журналистов, офис Кылычдароглу мог получить доступ к мобильным номерам избирателей через банки, когда объявил, что намерен выплатить все долги людей по кредитным картам. Тем самым он не только нарушил предвыборное законодательство, но и стал соучастником преступления о незаконном сборе и предоставлении доступа к персональным данным жителей страны.

По итогам первого тура выборов президента Турции в гонке остались только два кандидата: действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, набравший 49,24% голосов, и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, за которого проголосовали 45,07% избирателей.

Второй тур выборов начался в воскресенье, 28 мая. Оба кандидата уже посетили избирательные участки.