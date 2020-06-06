Сооснователь Reddit уволился из совета директоров в пользу черного кандидата

Соучредитель сайта Reddit и муж всемирно известной теннисистки Серены Уильямс Алексис Оганян объявил, что покидает совет директоров. Он подчеркнул, что проследит за тем, чтобы его место занял чернокожий кандидат.

Оганян опубликовал в соцсетях несколько видео, на которых признался, что не может оставаться в стороне от протестов афроамериканцев в отношении полицейского произвола. Он подчеркнул, что хочет быть готовым к ответу на вопрос своей трехлетней чернокожей дочери Олимпии: «Что сделал ты?».

Мужчина заявил, что 15 лет назад стал соучредителем Reddit ради того, чтобы дать людям чувство сопричастности. Алексис Оганян подчеркнул, что уходит со своего поста ради дочери, себя, своей семьи и своей страны. Он пообещал использовать все доходы от акций соцсети, чтобы обуздать расовую ненависть и помочь афроамериканскому сообществу.

Бизнесмен заявил, что начнет с пожертвования миллиона долларов в программу «Знай свои права», которую поддерживает игрок американского футбола Колин Коперник.

«Я считаю, что отставка может быть демонстрацией лидерства со стороны людей, находящихся сейчас у власти. Всем, кто борется за то, чтобы объединить нашу разобщенную нацию: не останавливайтесь!» — призвал Оганян.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вышел на улицы Оттавы вместе с участниками марша в память об убитом полицейскими США Джордже Флойде. Он вместе с ними преклонил колено и почтил память погибшего.