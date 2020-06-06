Канадский премьер преклонил колено на марше памяти Флойда в Оттаве

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо присоединился к маршу против жестокости полиции, состоявшемся в центре Оттавы перед зданием национального парламента. Он присоединился к собравшимся, когда они почтили память Джорджа Флойда и вместе со всеми преклонил колено.

Как сообщил канал CTV News, затем Трюдо прошел вместе с собравшимися в марше мимо посольства США в Канаде. Американские дипломаты сообщили, что в память об убитом афроамериканце огни здания консульства будут потушены девять ночей. Они подчеркнули, что этот жест мал и недостаточен.

Демонстранты вели себя мирно, хлопали в ладоши и несли с собой плакаты с надписями — «Я не могу дышать!», «Руки вверх, не стреляйте» и «Расизм — это тоже пандемия».

В Канаде также время от времени появляются сообщения о жестокости полиции в отношении цветных граждан страны. Один из протестовавших Джон Коулман сказал: «Мы сыты по горло. Нам нужны перемены, и мы не доверяем полиции». В марше протеста приняли участие несколько тысяч человек.

Накануне во время похорон убитого полицейскими афроамериканцы Джорджа Флойда мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей разрыдался около его гроба.