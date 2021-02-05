Sony объяснила дефицит PlayStation 5

«Нам сложно увеличить производство PS5 из-за нехватки полупроводников и других компонентов. Мы не смогли полностью удовлетворить высокий уровень спроса со стороны клиентов, но мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы отправить как можно больше консолей клиентам, которые ждут PS5», — приводит ArsTechnica слова финансового директора Sony Хироки Тотоки.

Он отметил, что прибыль подразделения PlayStation от продажи игр и цифровых услуг во время новогодних праздников выросла на 50%. По словам Тотоки, 87% владельцев PS5 сейчас подписаны на PlayStation Plus, что делает сервис ключевым фактором прибыли компании в будущем.

В целом в Sony спрогнозировали удачный финансовый год и пообещали решить вопрос с компонентами и наладить бесперебойное производство новых консолей.

PlayStation 5 начали продавать в России 19 ноября. Геймеры столкнулись с нехваткой консолей. Некоторые не могли долго получить свою PS5, купленную по предзаказу.