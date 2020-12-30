Небольшие поставки PlayStation 5 спровоцировали дефицит приставок в РФ

«Поставки PlayStation 5 в Россию были очень маленькими, этим и вызван дефицит. Официальные поставки, которые получают сейчас ритейлеры, раскупают за несколько минут», — процитировал собеседника издания сайт URA.ru.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, что Sony в настоящий момент не может выпустить сразу большое количество устройств. Дело в том, что компании это невыгодно. По словам эксперта, повышенный спрос на новую PlayStation продержится еще примерно полгода. Ближе к лету консоль можно будет приобрести намного проще.

Пользователи Интернета могут найти онлайн-магазины, которые продают приставки по высокой цене. Отмечается, что у официальных дилеров приставка стоит от 38 до 47 тысяч рублей. Перекупщики отдают PlayStation 5 по цене до 70 тысяч.