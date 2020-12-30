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    30 декабря 2020, 14:02

    Небольшие поставки PlayStation 5 спровоцировали дефицит приставок в РФ

    Полина Петрова

    Небольшие поставки приставок PlayStation 5 спровоцировали дефицит этого товара в нашей стране. В декабре в РФ ввезли порядка 15 тысяч устройств, а возможный объем рынка составляет примерно 100 тысяч штук, информирует «Известия» со ссылкой на близкий к одному из ритейлеров источник.
    Небольшие поставки PlayStation 5 спровоцировали дефицит приставок в РФ

    «Поставки PlayStation 5 в Россию были очень маленькими, этим и вызван дефицит. Официальные поставки, которые получают сейчас ритейлеры, раскупают за несколько минут», — процитировал собеседника издания сайт URA.ru.

    Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, что Sony в настоящий момент не может выпустить сразу большое количество устройств. Дело в том, что компании это невыгодно. По словам эксперта, повышенный спрос на новую PlayStation продержится еще примерно полгода. Ближе к лету консоль можно будет приобрести намного проще.

    Пользователи Интернета могут найти онлайн-магазины, которые продают приставки по высокой цене. Отмечается, что у официальных дилеров приставка стоит от 38 до 47 тысяч рублей. Перекупщики отдают PlayStation 5 по цене до 70 тысяч.