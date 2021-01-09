Соловьев увидел нарушение Конституции США в бане аккаунта Трампа в Twitter

Бан Трампа в Twitter — это серьезная правовая коллизия. Ранее в Манхэттенском суде посчитали, что нынешний лидер США не имеет права блокировать доступ пользователей к своим твитам, так как это нарушает право на свободу слова. А теперь его страницу заблокировали навсегда безо всякого суда из-за сообщений, которые якобы не соответствуют правилам сообщества.

Как написал в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев, пользователи оправдывают это решение тем, что Twitter — частная компания, а Трамп действовал против внутренних правил.

«То есть частным компаниям позволительно создавать зоны, свободные от действия американской Конституции? Так каких еще прав лишены американцы на основании корпоративных решений частных компаний? Так что это история отнюдь не только про Трампа», — написал Соловьев.

В 2018 году судья Манхэттенского окружного суда Наоми Райс Бухвальд посчитала, что Трамп не может добавлять пользователей в черный список в Twitter из-за их политических убеждений, поскольку такой запрет нарушает право на свободу слова.

Дональд Трамп лишился своего аккаунта в Twitter, которым активно пользовался, после штурма Капитолия его сторонниками. Сначала страницу заморозили на сутки и предложили удалить твиты, нарушающие правила сообщества. Когда время вышло, президента США отправили в перманентный бан.

После этого акции Twitter рухнули почти на 4%.