Акции Twitter рухнули после бана аккаунта Трампа

Акции Twitter перед закрытием торгов стоили 49,54 доллара. Это на 3,77% меньше, чем днем.

Дональд Трамп лишился основной площадки для высказывание после штурма Капитолия его сторонниками. Сначала его страницу в Twitter заморозили на сутки и предложили удалить твиты, нарушающие правила сообщества. Когда время вышло, его отправили в бан навсегда.

Трамп заявил, что Twitter заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова, и обвинил соцсеть в координации с демократами и левыми радикалами. Он пообещал не сдаваться и анонсировал создание собственной платформы в Сети в ближайшее время.

Помимо перманентного бана в Twitter, действующий глава Соединенных Штатов временно лишился доступа к своим аккаунтам в Facebook, Instagram, Twitch и Snapchat.

6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где члены Конгресса решали вопрос об утверждении демократа Джо Байдена на посту президента США. Во время беспорядков погибли пять человек.