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    09 января 2021, 11:52

    Акции Twitter рухнули после бана аккаунта Трампа

    Андрей Иванов

    Ценные бумаги Twitter обесценились на 4% после блокировки аккаунта президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на данные торгов.
    Акции Twitter рухнули после бана аккаунта Трампа

    Акции Twitter перед закрытием торгов стоили 49,54 доллара. Это на 3,77% меньше, чем днем.

    Дональд Трамп лишился основной площадки для высказывание после штурма Капитолия его сторонниками. Сначала его страницу в Twitter заморозили на сутки и предложили удалить твиты, нарушающие правила сообщества. Когда время вышло, его отправили в бан навсегда.

    Трамп заявил, что Twitter заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова, и обвинил соцсеть в координации с демократами и левыми радикалами. Он пообещал не сдаваться и анонсировал создание собственной платформы в Сети в ближайшее время.

    Помимо перманентного бана в Twitter, действующий глава Соединенных Штатов временно лишился доступа к своим аккаунтам в Facebook, Instagram, Twitch и Snapchat.

    6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где члены Конгресса решали вопрос об утверждении демократа Джо Байдена на посту президента США. Во время беспорядков погибли пять человек.