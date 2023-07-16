Мир 16 июля 2023, 02:21 Соловьев рассказал о неожиданной реакции западных блогеров на запрет смены пола в России Соловьев опубликовал реакцию читателей на запрет в России менять пол РИА «Новости»

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Журналист Владимир Соловьев опубликовал реакцию англоязычных читателей на твит Би-Би-Си о принятии в России закона на запрет смены пола. Подборку телеведущий привел в своем Telegram-канале.

«Никогда не думал, что настанет день, когда Би-Би-Си напишут что-то хорошее про Россию», — сказал один из пользователей.

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Другие также отнеслись к новости с большим позитивом.

«Наконец-то страна с семейными ценностями и здравым смыслом», — написал еще один читатель.

«Помните, обычно это были мы, кто делал все правильно? Эти времена прошли», — пришел к выводу третий.

«Еду в Россию», — заключил один из комментаторов.

Некоторые посетовали, что теперь к ним поедут все желающие сменить пол.

«Судя по комментариям в Twitter, англоязычные читатели Би-Би-Си охотно поддержали запрет на операции по смене пола в России», — сделал вывод Соловьев.

Госдума 14 июля приняла в окончательном чтении закон о запрете смены пола. В законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» появится соответствующая новая статья.