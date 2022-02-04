Соловьев пошутил об обещанных ему Лукашенко подарках
Владимир Соловьев рассказал о подарках после интервью с Александром Лукашенко
Ведущий Владимир Соловьев провел двухчасовое интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. После беседы журналист рассказал коллегам, что ему подарил белорусский лидер.
Ответ Соловьева опубликовало агентство БелТА в своем Telegram-канале.
«Три золотых слитка, два ларца изумрудов, бриллиантов. Еще обещали именной танк», — смеясь, рассказал ведущий.
В пресс-службе президента Белоруссии подтвердили его слова о боевой машине, заметив, что «танк точно» подарят.
Сам Владимир Соловьев тоже подготовился к встрече с Лукашенко: главе государства он подарил редкую книгу — первый сборник документов страны, увидевший свет в 1724 году.
Интервью с Лукашенко журналист назвал «огненным, честным и прямым». Президент среди прочего объяснил, почему взял в руки автомат во время протестов в Минске в 2020 году.