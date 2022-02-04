Соловьев пошутил об обещанных ему Лукашенко подарках

Ведущий Владимир Соловьев провел двухчасовое интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. После беседы журналист рассказал коллегам, что ему подарил белорусский лидер.

Ответ Соловьева опубликовало агентство БелТА в своем Telegram-канале.

«Три золотых слитка, два ларца изумрудов, бриллиантов. Еще обещали именной танк», — смеясь, рассказал ведущий.

В пресс-службе президента Белоруссии подтвердили его слова о боевой машине, заметив, что «танк точно» подарят.

Сам Владимир Соловьев тоже подготовился к встрече с Лукашенко: главе государства он подарил редкую книгу — первый сборник документов страны, увидевший свет в 1724 году.

Интервью с Лукашенко журналист назвал «огненным, честным и прямым». Президент среди прочего объяснил, почему взял в руки автомат во время протестов в Минске в 2020 году.