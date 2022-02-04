«Показал, что никуда не сбежал». Лукашенко объяснил Соловьеву, зачем ему автомат

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые объяснил, почему он взял в руки автомат во время несанкционированных акций протеста в Минске в 2020 году. Он подчеркнул, что его главной целью было опровергнуть распространенный сторонниками оппозиции фейк про его бегство из страны. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Видео опубликовало БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что его не надо сравнивать с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, который во время беспорядков в Киеве в 2014 году улетел из страны.

«Янукович и я — большая разница. У него денег было много. Понимаете, деньги довлеют всегда. Жмут в кармане — и надо спасти деньги», — подчеркнул президент Белоруссии. Он добавил, что у него была цель опровергнуть фейк про его бегство.

«Я им должен был показать, что я никуда не сбежал, я здесь — и дети мои тоже. Я сел в вертолет и буквально через несколько минут был там», — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что тогда толпа протестующих пошла к резиденции президента. Это произошло уже после попытки штурма Дворца независимости. Поэтому риск был большой, так как в тот период силовики задерживали большие партии грузов и взрывчатки, которые везли с Украины.

Несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской не согласились с результатами и вышли на улицы.

В конце августа в ходе очередного несанкционированного шествия Александр Лукашенко вышел в бронежилете и с автоматом в руках. Вместе с ним в защитной форме и оружием был его 15-летний сын. После того, как толпа начала разворачиваться, белорусский лидер вышел за оцепление и поблагодарил силовиков за работу.

Спустя несколько дней президент Белоруссии снова взялся за оружие, когда около Дворца независимости собралась толпа участников протеста.