    23 января 2020, 04:32

    Соловьев назвал «страшной ошибкой» отказ россиян от вакцинации

    Валерия Шафирко

    Отказ от вакцинации является страшной ошибкой, которая впоследствии может стать роковой не только для непривитого человека, но и для всего человечества. Такое заявление сделал журналист Владимир Соловьев на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

    «Когда мы бездумно, сами вдруг решаем за себя и за своих детей не проходить вакцинацию, мы совершаем не просто ошибку, мы совершаем страшную ошибку, которая может стать роковой не только для нас, но и для человечества в целом», — отметил Соловьев.

    Также телеведущий раскритиковал необоснованное использование антибиотиков для лечения «любых болезней». Использование лекарств такого профиля без назначения врача Соловьев назвал неправильным.

    О вакцинации телеведущий заговорил на фоне сообщений о распространении нового коронавируса, который стал причиной вспышки пневмонии в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 17 человек. Случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, США, Таиланде и Японии.

    Ранее в СМИ появилась информация о двух людях, которые прилетели в аэропорт Пулково из Китая. Один — россиянин, а другой — китайский студент. Прилетевший из Китая самолет пришлось продезинфицировать.