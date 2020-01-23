Соловьев назвал «страшной ошибкой» отказ россиян от вакцинации

«Когда мы бездумно, сами вдруг решаем за себя и за своих детей не проходить вакцинацию, мы совершаем не просто ошибку, мы совершаем страшную ошибку, которая может стать роковой не только для нас, но и для человечества в целом», — отметил Соловьев.

Также телеведущий раскритиковал необоснованное использование антибиотиков для лечения «любых болезней». Использование лекарств такого профиля без назначения врача Соловьев назвал неправильным.

О вакцинации телеведущий заговорил на фоне сообщений о распространении нового коронавируса, который стал причиной вспышки пневмонии в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 17 человек. Случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, США, Таиланде и Японии.

Ранее в СМИ появилась информация о двух людях, которые прилетели в аэропорт Пулково из Китая. Один — россиянин, а другой — китайский студент. Прилетевший из Китая самолет пришлось продезинфицировать.