Мир 15 декабря 2023, 14:17 Лавров предупредил Запад об опасности затягивания боевых действий на Украине Лавров: чем дольше идут боевые действия на Украине, тем сложнее переговоры РИА «Новости»

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Затягивая боевые действия на Украине и запрещая президенту Владимиру Зеленскому вернуться к переговорам, страны Запада лишь усложнят их проведение в дальнейшем. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об этом на пресс-конференции после встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником, сообщило РИА «Новости».

«В свое время президент сказал, что те, кто сейчас против переговоров, <…> должны понимать, что чем дольше они будут заставлять Зеленского вести [конфликт] тем более сложными для них будут те условия, в которых переговоры могут начаться», — напомнил он.

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Сергей Лавров заявил, что киевский режим не оправдал ожидания западных стран и не стал инструментом для подрыва безопасности России. Министр сказал, что здравомыслящие политики в НАТО и Евросоюзе осознали тупиковость развязанной руками Украины кампании.

Во время рабочей поездки в Северную Македонию Сергей Лавров заявлял, что ни Украина, ни ее кураторы не подавали знаков о готовности перейти к политическому урегулированию конфликта. Он сообщил, что Владимир Зеленский не собирался отменять запрет на переговоры с Россией.