Мир 07 марта 2024, 02:23 Союзники Украины почти собрали деньги на сотни тысяч снарядов для ВСУ Bloomberg: союзники Киева почти собрали деньги на 800 тысяч снарядов для ВСУ Freepik

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Союзники Украины собрали почти всю сумму для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы, средства собирали вне Евросоюза. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Боеприпасы отправят украинской стороне в течение нескольких недель. Точная дата прибытия снарядов зависит от контрактов и графиков поставок, отметили в материале. По оценкам экспертов, ВСУ нужно не менее 200 тысяч боеприпасов ежемесячно, чтобы выполнять боевые задачи.

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Ранее чешский президент Петр Павел призвал европейские страны активнее поддерживать Украину, а также попросил не отвергать вероятные сценарии помощи этой стране. По его словам, похожей позиции придерживается его французский коллега Эммануэль Макрон.

Также глава Чехии предложил искать альтернативные варианты для помощи ВСУ. Одной из дополнительных мер он назвал обучение украинских военных.