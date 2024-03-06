Мир 06 марта 2024, 00:52 Президент Чехии потребовал от Европы активнее поддерживать Украину Глава Чехии Павел: Европе нужно играть более весомую роль в поддержке Украины Unsplash

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Европейским странам следует играть более весомую роль в поддержке Украины, не отвергая заранее вероятные способы помощи этому государству. Такой позиции придерживаются президенты Чехии и Франции, заявил чешский глава Петр Павел после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Праге, его слова передало РИА «Новости».

По его мнению, действуя в рамках международного права, союзники Украины не могут закрывать возможности для страны. Нужно искать новые варианты для поддержки киевского режима.

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«Речь не идет о направлении боевых частей на Украину, ибо в таком случае могло бы произойти преодоление пресловутой „красной линии“. Но об этом речи не было, мы говорим об ассистировании», — сказал он.

Чешский лидер отметил, что одной из таких мер является обучение украинских военных, как на территории Украины, так и в других странах. Это не стало бы «нарушением никаких международных правил», считает Павел.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал остановить Макрона после слов президента о приближении войны в Европе. По его словам, «безумный и покорный НАТО» глава государства явно хочет противостояния.