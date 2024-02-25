Мир 25 февраля 2024, 07:54 Союзники США осудили Белый дом за вторичные санкции Politico: союзники США назвали введение вторичных санкций превышением полномочий Unsplash

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Некоторые союзники США высказались против вторичных антироссийских санкций, потому что считают их превышением полномочий со стороны Белого дома. Об этом сообщила газета Politico.

Экономические ограничения действуют не только в отношении России, но и иностранных компаний, которые вели бизнес с российскими фирмами. В качестве примера журналисты газеты привели декабрьский приказ американского лидера Джо Байдена. Согласно документу, зарубежные банки могут потерять доступ к финансовой системе США из-за связей с российским ВПК.

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«Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут наносить удар по третьим сторонам, не подпадающим под санкции», — отметили в издании.

Ранее США ввели санкции против 30 компаний из Турции, Китая, Южной Кореи, Индии и других стран. в американском Минторге заявили, что эти фирмы работали в интересах военно-промышленного комплекса России.