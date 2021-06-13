Союзники США по НАТО среди европейских стран намерены официально отказать американским властям в размещении в Европе ядерного оружия наземного базирования. Об этом сообщило Defence News.

Вопрос об этом будет обсуждаться на встрече президента США Джо Байдена сс лидерами стран Североатлантического альянса 14 июня. По данным источников издания, будущего коммюнике и соответствует заявлениям генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Он ранее неоднократно заявлял о том, что развертывание ядерных ракет в Европе возможно только в теории, и никаких планов на их реальное размещение нет.

Defence News отметило, что решение европейских союзников отказать Штатам станет шагом навстречу властям РФ. Россия также выступает против использования стран Европы в качестве полигона для американских систем ПРО и ракет средней и малой дальности.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что расширение НАТО стало большой стратегической ошибкой Запада. По его мнению, это стало шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за ее пределами.

С такой точкой зрения не согласился политолог Михаил Смолин. Эксперт считает, что ошибка, о которой говорит Горбачев, была запрограммирована в самой конструкции Альянса, поскольку он был изначально заточен на противостояние с Советским Союзом, а теперь с Россией.