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    13 июня 2021, 08:00

    Союзники по НАТО намерены отказать США в размещении ракет в Европе — СМИ

    Ольга Назаркина

    Союзники США по НАТО среди европейских стран намерены официально отказать американским властям в размещении в Европе ядерного оружия наземного базирования. Об этом сообщило Defence News.

    Союзники по НАТО намерены отказать США в размещении ракет в Европе — СМИ

    Вопрос об этом будет обсуждаться на встрече президента США Джо Байдена сс лидерами стран Североатлантического альянса 14 июня. По данным источников издания, будущего коммюнике и соответствует заявлениям генсека НАТО Йенса Столтенберга.

    Он ранее неоднократно заявлял о том, что развертывание ядерных ракет в Европе возможно только в теории, и никаких планов на их реальное размещение нет.

    Defence News отметило, что решение европейских союзников отказать Штатам станет шагом навстречу властям РФ. Россия также выступает против использования стран Европы в качестве полигона для американских систем ПРО и ракет средней и малой дальности.

    Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что расширение НАТО стало большой стратегической ошибкой Запада. По его мнению, это стало шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за ее пределами.

    С такой точкой зрения не согласился политолог Михаил Смолин. Эксперт считает, что ошибка, о которой говорит Горбачев, была запрограммирована в самой конструкции Альянса, поскольку он был изначально заточен на противостояние с Советским Союзом, а теперь с Россией.