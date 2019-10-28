«НАТО становится заложником»: политолог назвал неизбежной ошибку расширения Альянса

Михаил Горбачев высказал такую мысль в своей книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира».

«Я никогда не скрывал своего мнения: решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за ее пределами», — написал бывший президент СССР.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин считает, что ошибка Запада с расширением НАТО на восток была неизбежной. По его словам, затраты на страны Восточной Европы, и в целом их включение в Североатлантический блок создали определенную неуправляемость внутри НАТО. Это также негативно повлияло на задачи Альянса, поскольку большинство восточноевропейских государств ориентировано на то, чтобы НАТО защищало их от кажущейся «угрозы» России.

«Здесь НАТО становится заложником противостояния с Россией, которое, как мне кажется, НАТО нужно только в информационном плане, чтобы наращивать свои вооружения, содержать свои структуры. Реального военного противостояния с Россией, как мне кажется, НАТО не представляет себе, поскольку победителя в таком столкновении быть не может. …Поэтому напряженность, созданная этим расширением, конечно, является ошибкой НАТО. Но эта ошибка запрограммирована в самой конструкции этого блока, поскольку он был изначально заточен на противостояние с Советским Союзом, а теперь с РФ», — заключил политолог Михаил Смолин.