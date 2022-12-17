Мир 17 декабря 2022, 18:31 Союз журналистов России счел неприемлемым решение Молдавии о закрытии телеканалов Глава СЖР Соловьев назвал нарушением свободы слова закрытие русских каналов в Молдавии РИА «Новости»

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Решение властей Молдавии закрыть вещание шести русскоязычных каналов является неприемлимым нарушением свободы слова и свободы распространения информации. Об этом RT сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

По его словам, СЖР обратился во время международные правозащитные и журналистские организации.

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«Произошло очередное нарушение свободы распространения информации, нарушение принципов свободы слова и нарушение прав русскоязычного населения в Молдавии», — подчеркнул он.

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Власти Молдавии в пятницу, 16 декабря, приостановили лицензии русскоязычных телеканалов Orhei TV, TV6, NTV Moldova, Accent TV, RTR Moldova и Primul în Moldova, писал телеканал «Царьград».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекала Молдавию в разжигании антироссийской компании по аналогии с Украиной. Она призвала президенту Майю Санду вспомнить о своих обещаниях по защите прав русскоязычных жителей страны.