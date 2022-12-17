Мир 17 декабря 2022, 00:36 Президенту Молдавии Санду напомнили про обещания о правах русскоязычных жителей Захарова призвала Молдавию забыть о борьбе со СМИ и выполнить обещания о русском языке РИА «Новости»

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Президенту Молдавии Майе Санду и ее администрации нужно вспомнить и сосредоточиться на выполнении своих обещаний о русском языке. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что вместо того, чтобы соблюдать заявленные права русскоязычных жителей, власти Молдавии занимаются передергиванием фактов, блокируя новостные сайты и вводя ограничения против российских СМИ.

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«С марта в Молдавии действует запрет российских новостных и общественно-политических телепрограмм, на регулярной основе штрафуются русскоязычные телеканалы. Предлоги для ограничения свободы слова, СМИ и свободы выражения мнений более чем „демократические“ — „борьба с дезинформацией“, „одностороннее освещение“ специальной военной операции, „недостоверность сведений“», — перечислила Захарова.

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Дипломат пояснила, что властям Молдавии нужно работать над поставленными перед собой задачами и наконец доказать, что права русскоязычных жителей республики соблюдаются, как и у всех остальных.

Заявление Захаровой прозвучало на фоне сообщений о прекращения вещания в Молдавии шести телеканалов, связанных с оппозиционным политиком Иланом Шором. С понедельника, 19 декабря, по решению властей республики в стране прекратят вещание телеканалы Primul în Moldova, RTR-Moldova, NTV Moldova, Accent TV, TV6, Orhei TV. До введения в стране запрета на показ новостных и аналитических программ там шли передачи российского Первого канала, «России 1» и НТВ.

Слова представителя российского МИД адресата все же достигли. Министерство иностранных дел Молдавии вручило ноту протеста послу России в Кишиневе Олегу Васнецову из-за высказываний Марии Захаровой о президенте республике Майе Санду.