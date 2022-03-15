Секретарь СНБО Украины предложил заключить «оборонный союз» с Великобританией

Украине необходимо заключить новый «оборонный союз» с одной из стран, которая имеет ядерное оружие. Лучшим партнером для Киева может стать Великобритания. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Он пояснил, что сегодня в мире действует огромное количество международных организаций, созданных после Второй мировой войны. Но единственное, что они делают, — это выражают обеспокоенность и не совершают никаких конкретных шагов.

«Украине нужно создать новый оборонный союз, в котором должна быть страна, обладающая ядерным оружием. Сегодня это Великобритания», — заявил Данилов.

Заявление о новом «оборонном союзе» со стороны Украины прозвучало после очередного заявления президента страны Владимира Зеленского, что НАТО окончательно отказал Украине во включении в альянс. Он пояснил, что само участие в НАТО больше не представляет интереса для страны, так как альянс не хочет идти на противостояние с Россией.