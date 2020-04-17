«Союз МС-15» с тремя космонавтами успешно приземлился в Казахстане. Видео

На Землю вернулись россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. На борту МКС остались российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

Из-за пандемии коронавируса, эвакуация космонавтов из спускаемого аппарата корабля пройдет по нестандартному, сокращенному сценарию. Экипаж доставят на вертолеты, которые отвезут их на аэродром на Байконуре. Медики протестируют вернувшихся на Землю исследователей космоса в вертолетах, хотя обычно космонавтов сначала отводят в специальный шатер. Скрипочку ждет карантин.

«Союз МС-15» отстыковался от МКС в 04:53 по московскому времени. Приземлился он в районе 150 километров от казахстанского города Жезказган в намеченный срок.