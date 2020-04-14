Экипаж МКС ждут проверки и карантин после возвращения на Землю

Уже через три дня, 17 апреля, экипаж МКС вернется на Землю. После приземления российского космонавта Олега Скрипочку ждет карантин из-за коронавируса. Встречать экипаж будут специально подготовленные специалисты.

«В связи со сложившейся ситуацией ЦПК разработал комплекс мер для усиления противоэпидемиологической защиты экипажа. Введены ограничения на число участвующих в работе по обеспечению посадки сотрудников Росавиации, Роскосмоса, ФМБА и Минобороны. Их участие будет минимизировано», — приводит «Интерфакс» сообщение Центра подготовки космонавтов.

Прибытие космонавта Олега Скрипочки и американских астронавтов Джессики Меир и Эндрю Моргана запланировано на 17 апреля. Приземление пилотируемого корабля «Союз МС-15» пройдет в степи Казахстана. Встречать экипаж будут специалисты в защитных костюмах, которые заранее прошли тест на коронавирус.

«Непосредственно с экипажем контактировать будут только те люди, которым это действительно очень необходимо, остальные будут соблюдать дистанцию», — отметили в ЦПК.

Сразу после прибытия состояние здоровья экипажа проверят, а затем отправят космонавтов на оперативный аэродром. Скрипочка прибудет в Звездный Городок, а Меир и Моргана перевезут на борт самолета NASA.

«Олега Скрипочку доставят в профилакторий, где он будет находиться в режиме обсервации, у них будет работать только медицинский персонал в средствах защиты», — рассказали в ЦПК.

Встреча космонавта с семьей будет проходить в рамках действующих правил. Родственников тоже ждет режим изоляции.

Теперь командиром МКС станет астронавт Крис Кэссиди. Он 9 апреля прибыл на станцию вместе с космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером. Подготовка к старту проходила в условиях повышенной безопасности из-за коронавируса.