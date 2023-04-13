13 апреля 2023, 09:43
Согласие США назвали гарантией передачи Украине снарядов из Южной Кореи
Премьер Моравецкий заявил, что Южная Корея не поставит снаряды Украине без согласия США
Власти Южной Кореи не станут поставлять артиллерийские снаряды без вмешательства в ситуацию президента США Джо Байдена. Об этом изданию The New York Times сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Мы уже вели переговоры с Южной Кореей о поставке боеприпасов и оружия. Однако не думаю, что все получится, если напрямую не вмешаются США», — сказал он.
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По данным издания, в просочившихся в Сеть секретных документах Пентагона содержалась информация, что Польша способна сыграть определенную роль в вопросе передачи Украине снарядов из Южной Кореи.
«Я бы хотел, чтобы президент Байден вмешался в эту историю, потому что без его гарантий ничего не произойдет», — добавил Моравецкий.
Ранее власти Южной Кореи заявили, что не готовы поставлять Украине летальные вооружения. Премьер Хан Док Су отмечал, что страна планирует передать ВСУ гуманитарную помощь.
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