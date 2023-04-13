Мир 13 апреля 2023, 09:43 Согласие США назвали гарантией передачи Украине снарядов из Южной Кореи Премьер Моравецкий заявил, что Южная Корея не поставит снаряды Украине без согласия США U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Власти Южной Кореи не станут поставлять артиллерийские снаряды без вмешательства в ситуацию президента США Джо Байдена. Об этом изданию The New York Times сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы уже вели переговоры с Южной Кореей о поставке боеприпасов и оружия. Однако не думаю, что все получится, если напрямую не вмешаются США», — сказал он.

Реклама

По данным издания, в просочившихся в Сеть секретных документах Пентагона содержалась информация, что Польша способна сыграть определенную роль в вопросе передачи Украине снарядов из Южной Кореи.

«Я бы хотел, чтобы президент Байден вмешался в эту историю, потому что без его гарантий ничего не произойдет», — добавил Моравецкий.

Ранее власти Южной Кореи заявили, что не готовы поставлять Украине летальные вооружения. Премьер Хан Док Су отмечал, что страна планирует передать ВСУ гуманитарную помощь.