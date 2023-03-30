Мир 30 марта 2023, 13:30 Соглашение между Россией и Эстонией о таможенном сотрудничестве прекратило свое действие МИД объявил о прекращении действия соглашения о таможенной помощи между Россией и Эстонией РИА «Новости»

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Вступившее в силу в июне 1999 года соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным делам между Россией и Эстонией прекратило свое действие. Об этом говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел России, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

В тексте заявления говорится, что документ прекратил свое действие 26 марта 2023 года.

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«Прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, подписанного в Москве 8 июня 1999 года», — уточнили в публикации.

О причинах и кто стал инициатором прекращения действия договоренностей не уточняется.

В начале марта министры, общественные деятели, депутаты и журналисты Латвии, Литвы и Эстонии попали под российские санкции. Как сообщил МИД, всего в список внесли 144 человека, которые особенно отличились враждебным настроем по отношению к России, а также причастные к сносу советских памятников и унижениям русскоязычного населения.