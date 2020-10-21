Собачницы изрезали ножом двух женщин в чадрах возле Эйфелевой башни

В центре Парижа напали на двух мусульманок в чадрах. Одну из них несколько раз ударили ножом за просьбу убрать собак, которых испугались дети. Нападавшими оказались тоже женщины.

Двоюродные сестры Кенза и Амель отправились на прогулку в парк недалеко от Эйфелевой башни, сообщило издание Daily Mail. Когда к ним побежали животные, женщины попросили придержать их и столкнулись с неожиданной агрессией.

Одна из хозяек собак ударила Кензу: та получила шесть ножевых ранений и попала в больницу с проколотым легким. Второй потребовалась операция на руке, заявил источник.

Очевидцы уверяют, что во время нападения слышали выкрики «Грязные арабы!», требования снять чалму и возвращаться в свою страну.

В прокуратуре города сообщили о задержании подозреваемых. Двум женщинам предъявили обвинение в покушении на убийство.

В пригороде Парижа на прошлой неделе нашли обезглавленным учителя истории и географии. С ним расправился 18-летний юноша из-за карикатур на пророка Мухаммеда. Погибшего преподавателя, напомнил сайт RT, посмертно наградят орденом Почетного легиона.