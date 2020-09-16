Дым от пожаров в США накрыл всю страну. Видео со спутника

Дым от пожаров на тихоокеанском побережье США дошел до атлантического. Видео со спутника опубликовала американская метеорологическая служба.

На кадрах можно увидеть, как над территорией Штатов бушуют стихийные бедствия. С запада на восток тянется дым от пожаров в Калифорнии и Орегоне, а над Мексиканским заливом видны завихрения ураганов «Салли» и «Полетт».

Видео: National Weather Service.

Более сотни пожаров с начала августа охватили западные штаты страны на рекордной площади в 1,9 миллиона гектаров. Из-за огня уже погибли 28 американцев. Пожарные были задействованы в 29 крупных пожарах за последние несколько дней. Огонь уже выжег более четырех тысяч построек.

Экологи уверены, что причиной пожаров является изменение климата. В этом году погода на западном побережье достигла рекордных показателей. Национальный парк «Долина Смерти» в Калифорнии побил рекорд с 54 градусами по Цельсию.

На днях власти штата Луизиана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за приближения сформировавшегося в Атлантическом океане урагана «Салли».