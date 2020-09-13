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    13 сентября 2020, 04:20

    В Луизиане ввели режим ЧС из-за тропического шторма «Салли»

    Анастасия Кукова

    Из-за приближения сформировавшегося в Атлантическом океане шторма «Салли», который грозит превратиться в полноценный ураган, власти американского штата Луизиана ввели на его территории режим чрезвычайной ситуации.
    В Луизиане ввели режим ЧС из-за тропического шторма «Салли»

    Об этом каналу Fox News сообщил губернатор штата Джон Бел Эдвардс. По его мнению, шторм может вызвать серьезные последствия. Скорость порывов ветра в его пределах достигает 18 м/с, он движется со скоростью около 12 км/ч в северо-западном направлении.

    Шторм «Салли» изначально образовался в пятницу днем менее чем в 100 милях к востоку-юго-востоку от Майами. Национальный центр ураганов считает, что его центр переместится сначала на восток Мексиканского залива, а затем к северу вечером 13-го и утром 14 сентября. В этот момент шторм может превратиться в ураган.

    В Калифорнии во время природных пожаров уже выгорело около 800 гектаров земли. В воздухе скопилось столько дыма, что он перестал пропускать синий цвет и стал по-марсиански красным.

    Новости SMI.FM