В Луизиане ввели режим ЧС из-за тропического шторма «Салли»

Из-за приближения сформировавшегося в Атлантическом океане шторма «Салли», который грозит превратиться в полноценный ураган, власти американского штата Луизиана ввели на его территории режим чрезвычайной ситуации.

Об этом каналу Fox News сообщил губернатор штата Джон Бел Эдвардс. По его мнению, шторм может вызвать серьезные последствия. Скорость порывов ветра в его пределах достигает 18 м/с, он движется со скоростью около 12 км/ч в северо-западном направлении.

Шторм «Салли» изначально образовался в пятницу днем менее чем в 100 милях к востоку-юго-востоку от Майами. Национальный центр ураганов считает, что его центр переместится сначала на восток Мексиканского залива, а затем к северу вечером 13-го и утром 14 сентября. В этот момент шторм может превратиться в ураган.

В Калифорнии во время природных пожаров уже выгорело около 800 гектаров земли. В воздухе скопилось столько дыма, что он перестал пропускать синий цвет и стал по-марсиански красным.