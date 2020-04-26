Со 2 мая в Испании ослабят условия карантина

Премьер-министр Испании Педро Санчес в обращении к гражданам сообщил, что число ежедневных смертей значительно уменьшилось по сравнению с их количеством в начале апреля. Поэтому со 2 мая испанцам разрешат в одиночку заниматься спортом на открытом воздухе, а живущим вместе людям — совершать короткие совместные прогулки.

Как сообщил агентство Reuters, испанский премьер также сообщил о разработке правительственного плана по ослаблению изоляции в разных регионах страны. Скорость отмены запретительных мер будет зависеть от соответствия критериям, установленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Мы не намерены восстанавливать активность страны одновременно во всех регионах. Отмена карантина будет постепенной и ассиметричной», — подчеркнул Педро Санчес.

Правительств совместно с экспертами три недели разрабатывало план по выводу Испании из карантина, и проект будет развернут в течение мая после того, как премьер обсудит его с главами регионов.

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Взрослым разрешат ежедневно проводить час активного отдыха на свежем воздухе, и сопровождать группы из трех детей на прогулках. Игровыми площадками пользоваться все еще запрещено. Короткую прогулку власти разрешили совершать людям, живущим вместе.

Испанцы не оценили решение правительства. Они вышли на балконы своих домов с кастрюлями и сковородками, чтобы громко заявить о своем недовольстве. Подобная акция, проведенная после решения кабмина разрешить детям младше 14 лет выходить из дома, заставила власти отменить принятое постановление.

В результате проведенного исследования испанским врачам стало известно, что коронавирусная инфекция попала в страну из Китая. Первые случаи заболевания произошли в Валенсии.