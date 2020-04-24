Испанские ученые узнали, как в страну проник коронавирус

По данным издания, ученые исследовали геном SARS-CoV-2 у испанских пациентов. Оказалось, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S. Они связаны с выявленным первого февраля случаем в Шанхае.

По мнению специалистов, вспышка коронавирусной инфекции впервые произошла в Валенсии, откуда 2500 футбольных фанатов поехали в Милан на матч Аталанта — Валенсия.

Она добавили, что инфекция проникла в страну 15 путями. Это исключает существование «нулевого пациента» в Испании.