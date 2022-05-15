Снос памятника Освободителям Риги поддержал президент Латвии

Решение Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги поддержал президент Латвии Эгилс Левитс. Об этом он сообщил в обращении к жителям страны.

Он отметил, что в последние недели принимается решение о дальнейшей судьбе памятника в Пардаугаве.

«Этот объект российской пропаганды следует демонтировать. Поэтому решение Рижской думы демонтировать его — верное. Токсичное излучение этого объекта превышает масштабы одного самоуправления. Поэтому было бы важно, чтобы решение о его демонтаже принимал Сейм, отдельным законом сняв все бюрократические препоны к исполнению решения Рижской думы», — привело РИА «Новости» слова Левитса.

Кроме того, глава Латвии анонсировал шествие «за освобождение страны от всяческого советского наследия» 20 мая.

На этой неделе Латвия ввела запрет на въезд в страну 102 россиянам. Глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что россияне попали в список нежелательных лиц для Латвийской Республики. Срок запрета на въезд в страну не определен.

Жители Риги 9 Мая возложили цветы к памятнику Освободителям. На следующий день на уборку оставленных цветов городские власти пригнали бульдозер. Возмущенные люди принесли новые букеты и устроили пикет. После решения парламента Риги снести монумент акция протеста разгорелась с новой силой.