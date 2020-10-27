СNN: США начали подготовку к возможным беспорядкам из-за выборов

Телеканал заявил, что в режим повышенной готовности переведены офицеры иммиграционно-таможенной полиции и погранично-таможенной службы. Они, возможно, будут охранять федеральные здания. Именно эти люди занимались подавлением волнений летом 2020 года в Вашингтоне и Портленде.

«У нас есть подготовленные команды, если возникнет необходимость», — сказал исполняющий обязанности заместитель министра МВБ Кен Куччинелли. Он отметил, что у министерства нет разведданных о «некой угрозе насилия».

Газета The Washingthon Post, ссылаясь на источники, написала, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований готовятся к возможным беспорядкам в Штатах в день выборов. Такую возможность не исключил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Кроме того, один из заместителей начальника органов правопорядка, Терри Монахан, заявил, что полиция Нью-Йорка с 26 октября дополнительно привлечет сотни сотрудников для предотвращения возможных происшествий на избирательных участках и в многолюдных местах.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. За пост главы государства борются действующий американский лидер и представитель республиканцев Дональд Трамп, а также демократ Джо Байден. Во время предвыборной гонки уже не раз всплывал компромат на сына Байдена — Хантера. Его уличили в употреблении наркотиков и участии в оргиях.