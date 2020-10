Предвыборная гонка в США опять дошла до сливов данных. Но Байдену не помешают оргии его сына

Грязные методы в политике не новы. В политике есть выражение «When they go low, we go high», то есть, «когда они вступают в грязь, мы держимся высоко». И как вы видите, демократы никак не касаются семьи Трампа, несмотря на то, что у его членов есть очень много неоднозначных интересов, учитывая все бизнесы, которые контролирует его семья. У демократов есть некая этика