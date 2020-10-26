Предвыборная гонка в США опять дошла до сливов данных. Но Байдену не помешают оргии его сына

На кадрах видно, как якобы Хантер Байден занимается сексом с несколькими женщинами и принимает наркотики. GTV Media Group обещает продолжать публиковать компромат на молодого человека каждый час в течение ближайших 13 дней.

При этом издание отмечает, что платформа, размещающая материалы, связана с бывшим советником Дональда Трампа — Стивом Бэнноном. В некоторых записях также есть информация, что оппонент действующего главы США находится под контролем Коммунистической партии Китая.

Это не первый компромат на Хантера Байдена. Ранее адвокат Трампа Руди Джулиани сообщил, что в ноутбуке сына Джо Байдена, который тот сдавал на ремонт, нашли материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними. Якобы Хантер общался по Facetime c 14-летней девочкой.

Более того, в середине октября вышла статья New York Post, где также упоминается злополучный гаджет. Большая часть материала посвящена переписке между сыном противника Трампа с партнерами по украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings. Сотрудники издания даже добавили в свою работу скриншот письма, якобы обнаруженного на ноутбуке. Оно датировано 17 апреля 2015 года. В нем советник правления Burisma Вадим Пожарский благодарит Хантера Байдена за помощь в организации встречи с его отцом.

«Дорогой Хантер, спасибо, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться с вашим отцом и провести некоторое время вместе. Это действительно честь и удовольствие», — написал Пожарский и предложил Байдену-младшему выпить вместе кофе.

После этого Тwittеr и Fасеbооk начали блокировать ссылки на расследование о сыне противника Трампа. Сторонники действующего президента, в свою очередь, обвинили соцсети в цензуре и вмешательстве в выборы.

«Грязный прием»

Попытки загрязнить кандидата через родственника — это достаточно грязный прием. Он приносит к смешанным результатам, потому что подобное очернение чье-то репутации вызывает у многих негативное отношение. В этом уверен советник Демократической партии Антон Конев.

Грязные методы в политике не новы. В политике есть выражение «When they go low, we go high», то есть, «когда они вступают в грязь, мы держимся высоко». И как вы видите, демократы никак не касаются семьи Трампа, несмотря на то, что у его членов есть очень много неоднозначных интересов, учитывая все бизнесы, которые контролирует его семья. У демократов есть некая этика Антон Конев советник Демократической партии.

В принципе сливы появляются во время лоббирования каких-либо инициатив, чтобы подавить оппонентов. Это не только выборная тема, а в принципе инструмент решения политических и бизнес вопросов. Об этом «360» рассказала политолог Наталия Елисеева.

«Как такового скандала в этой ситуации, истерики, обсуждения во всем мире почему-то не произошло. Если бы, например, не дай Бог, такое бы случилось в России, то гудели бы все и из каждого утюга, обсуждалось бы все. В США такое не произошло. Скажем так, в США это норма, что периодически что-то всплывает», — подчеркнула политолог.

Как это повлияет на Байдена?

По словам собеседницы «360», компромат на сына Байдена надо было опубликовать раньше. Сейчас же осталось слишком мало времени до выборов.

Конечно, данный компромат при успешном его тиражировании и вводе, но не за две или одну неделю до выборов, а чуть раньше, можно было бы умело использовать. Он бы хорошенечко подорвал рейтинг Байдену. Безусловно, что еще не вечер и какое-то время до 3 ноября есть, но его становится все меньше Наталия Елисеева политолог.

Конев, в свою очередь, не считает, что компромат на сына вообще каким-либо образом скажется на Джо Байдене, потому что ни слив, ни обвинения непосредственно его не касаются. Более того, уже довольно много людей проголосовали досрочно.

С этим мнением лишь отчасти согласен политолог из США Эндрю Корыбко. «Не определившихся избирателей, на самом деле, сейчас не существует, поскольку кажется, что все уже приняли решение, но у тех, кто еще не принял его, могут появиться сомнения по поводу Байдена после чтения подобных материалов», — заключил собеседник «360».