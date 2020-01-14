СNN: сбитый в Иране самолет спровоцировал «эффект Чернобыля»

События, которые происходят в Иране после того, как власти страны взяли на себя ответственность за крушение украинского самолета, могут стать «эффектом Чернобыля» для режима республики. Аналитики обнаружили между этими трагедиями общие черты.

Об этом сообщила аналитик CNN Элиза Макинтош. Она уверена, что между аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году и крушением Boeing 737-800 на территории Ирана прослеживаются общие черты. Аналитик отметила, что в обоих случаях власти несколько раз отрицали все обвинения и пытались скрыть правду о происшествии. В обоих трагедиях у других государств были неопровержимые доказательства, которые подтверждали вину руководства стран. И в результате и СССР в 1986 году, и Иран в 2020-м с большой неохотой признавали свою вину в случившемся.

Ранее в Иране начались первые задержания тех, кто причастен к крушению украинского лайнера. Скольких военных арестовали, неизвестно, их личности также не уточняются. Президент Исламской Республики Хасан Рухани заявил, что наказание понесут все, кто несет ответственность за происшествие.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после взлета. На борту находились 176 человек, все они погибли. 11 января власти Ирана признали, что самолет был сбит — они объяснили это человеческим фактором и напряженной обстановкой в отношениях с США.