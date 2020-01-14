СNN: сбитый в Иране самолет спровоцировал «эффект Чернобыля»
Об этом сообщила аналитик CNN Элиза Макинтош. Она уверена, что между аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году и крушением Boeing 737-800 на территории Ирана прослеживаются общие черты. Аналитик отметила, что в обоих случаях власти несколько раз отрицали все обвинения и пытались скрыть правду о происшествии. В обоих трагедиях у других государств были неопровержимые доказательства, которые подтверждали вину руководства стран. И в результате и СССР в 1986 году, и Иран в 2020-м с большой неохотой признавали свою вину в случившемся.
Ранее в Иране начались первые задержания тех, кто причастен к крушению украинского лайнера. Скольких военных арестовали, неизвестно, их личности также не уточняются. Президент Исламской Республики Хасан Рухани заявил, что наказание понесут все, кто несет ответственность за происшествие.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после взлета. На борту находились 176 человек, все они погибли. 11 января власти Ирана признали, что самолет был сбит — они объяснили это человеческим фактором и напряженной обстановкой в отношениях с США.