Снятие арестов с активов «Газпрома» оценили в Госдуме

«Это подтверждает договоренности „Газпрома“ и „Нафтогаза“ о взаимном снятии претензий… и это говорит о том, что никаких противодействий в плане развития работы в Европе нет, кроме политических и коммерческих амбиций наших заокеанских товарищей… Со стороны российских компаний все обязательства выполняются вовремя и в срок, и самый главный показатель — сегодняшнее снятие ограничений», — заявил парламентарий.

Также Ананских отметил выплату «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов «Нафтогазу» в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

Депутат подчеркнул, что все эти события указывают на готовность «Газпрома» выполнить свои обязательства.

Ранее в «Газпроме» сообщили о снятии ареста активов.