Разморожены арестованные по требованию «Нафтогаза» активы «Газпрома»

Данная процедура была предусмотрена соглашением о продолжении транзита газа через Украину. Россия и Украина подписали его 20 декабря прошлого года.

Протокол и другие документы будут действовать пять лет, во время которых Украина сможет заработать более семи миллиардов долларов. Самый большой объем транзита будет в 2020 году — 65 миллиардов кубометров. С 2021 по 2025 годы планируется перекачивать по 40 миллиардов ежегодно. Новое соглашение поставок российского газа в Европу через Украину действует с 1 января этого года.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что для разрешения покупки газа у России понадобится специальное решение правительства. По его словам, «Газпром» может предложить «Нафтогазу» низкие цены за газ, чтобы конкурировать с другими поставщиками.